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03:57, 5 ноября 2023Мир

Названо число погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

WAFA: 51 человек погиб при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Фото: Reuters

По меньшей мере 51 человек погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Такое число назвало палестинское агентство WAFA.

По его информации, ВВС Израиля вечером 4 ноября атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Отмечается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также сообщается о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило о гибели более 60 пленных в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

Один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что в массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида на севере Газы.

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      Марина Совина
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