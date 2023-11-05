Названо число погибших при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

WAFA: 51 человек погиб при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

По меньшей мере 51 человек погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Такое число назвало палестинское агентство WAFA.

По его информации, ВВС Израиля вечером 4 ноября атаковали один из жилых домов в лагере беженцев. Отмечается, что большинство жертв составляют женщины и дети. Также сообщается о десятках пострадавших, многие из которых до сих пор находятся под завалами.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» сообщило о гибели более 60 пленных в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

Один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявлял, что в массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида на севере Газы.