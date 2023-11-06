В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва

«Общественное»: в Одессе ночью на фоне воздушной тревоги произошли четыре взрыва

В Одессе ночью произошли еще четыре взрыва, об этом сообщает в Telegram-канале издание «Общественное».

В период с 22:55 по 23:27 корреспонденты рассказали о повторных звуках взрывов в городе. В Одесской области до 23:57 действовала воздушная тревога. Также сигналы звучали в Николаевской и подконтрольной Украине части Херсонской области.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова сообщает, что в результате прилета по центру города повреждения получило здание Художественного музея.

Накануне вечером сообщалось о повторных взрывах в Одессе. Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе ракетных атак. Также взрывы были слышны в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко.