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06:03, 6 ноября 2023Мир

Российские военные поразили районы сосредоточения живой силы и техники ВСУ

Российские военные поразили 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Артиллерия группировки войск «Центр» поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные атаковали пять опорных пунктов украинских войск. «А также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — подчеркнул Савчук.

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества российские военные атаковали штурмовые группы 15-го полка национальной гвардии Украины. Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбила беспилотник в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Ранее российские военные обстреляли аэродром Канатово в Кировоградской области. Они ударили по командно-диспетчерскому пункту Воздушных сил Украины.

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      Марина Совина
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