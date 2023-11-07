Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:53, 7 ноября 2023Ценности

Блогерша избавилась от залысины и раскрыла простой способ отрастить волосы

Кадр: @manrikakhaira / Tiktok

Блогерша Манрика Хайра раскрыла эффективный способ отрастить волосы и избавиться от проплешины. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом manrikakhaira продемонстрировала свою внешность до манипуляций. На размещенных кадрах видно, что на голове женщины присутствует большая залысина в области пробора.

Затем, по словам Хайры, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина. «Кажется, это единственное, что действительно помогает. Я не использую массажеры и другие средства», — рассказала она. В заключение инфлюэнсерша продемонстрировала результат домашнего ухода, вследствие которого у нее отросли густые волосы в проблемной зоне.

Материалы по теме:
«Извини, но я просто красивая» 92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
«Извини, но я просто красивая»92-летняя пенсионерка шутит о похоронах и дерзит подписчикам. За что ее любят миллионы?
1 мая 2022
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями. Как его рассказы возвращают веру в человечество?
Школьник на спор завел в TikTok блог с вдохновляющими историями.Как его рассказы возвращают веру в человечество?
1 октября 2022

Ролик стал вирусным и набрал 2,7 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Я использую это масло уже некоторое время, и оно показывает отличные результаты, его определенно стоит купить», «Это масло розмарина мне очень помогло! У меня активно растут волосы!», «Мои локоны стали более густыми после этого продукта», — написали они.

Ранее в ноябре девушка с полутораметровыми волосами раскрыла простые способы их отрастить. Для ускорения роста волос украинский адвокат Инна Головина посоветовала стричь их один-два раза в год.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      В Финском заливе поврежден важный российский кабель связи. Кого подозревают в аварии?

      В Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы

      Раскрыта возможность получить два миллиона рублей

      Врачи раскрыли последствия выбора неправильных носков

      Священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время

      В России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении

      Врач назвал простейший способ избежать травм в спортзале

      В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку

      В ЕС прокомментировали решение Путина о военном положении

      Стало известно о драке бойцов ВСУ с сотрудниками СБУ из-за песни Круга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости