Блогерша избавилась от залысины и раскрыла простой способ отрастить волосы

Блогерша Манрика Хайра раскрыла эффективный способ отрастить волосы и избавиться от проплешины. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

Сначала на размещенных кадрах юзерша с никнеймом manrikakhaira продемонстрировала свою внешность до манипуляций. На размещенных кадрах видно, что на голове женщины присутствует большая залысина в области пробора.

Затем, по словам Хайры, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина. «Кажется, это единственное, что действительно помогает. Я не использую массажеры и другие средства», — рассказала она. В заключение инфлюэнсерша продемонстрировала результат домашнего ухода, вследствие которого у нее отросли густые волосы в проблемной зоне.

Ролик стал вирусным и набрал 2,7 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Я использую это масло уже некоторое время, и оно показывает отличные результаты, его определенно стоит купить», «Это масло розмарина мне очень помогло! У меня активно растут волосы!», «Мои локоны стали более густыми после этого продукта», — написали они.

Ранее в ноябре девушка с полутораметровыми волосами раскрыла простые способы их отрастить. Для ускорения роста волос украинский адвокат Инна Головина посоветовала стричь их один-два раза в год.