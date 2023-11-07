Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:58, 7 ноября 2023Ценности

Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид

Dior прекратил сотрудничество с супермоделью Беллой Хадид
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французский бренд Dior прекратил сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид. Об этом сообщает Al Bawaba News.

По данным агентства, в новом кампейне Dior Beauty вместо нее появится израильская модель Май Тагер.

Ранее супермодель палестино-голландского происхождения Хадид высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Знаменитость рассказала о своих переживаниях по поводу происходящего в секторе Газа и осудила террористические действия против мирного населения.

17 октября стало известно, что семья американской модели Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, подверглась анонимным угрозам.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На кортеж президента Палестины напали. От него требовали за 24 часа принять меры против Израиля

      В США предупредили Украину о возможной потере территорий

      «Шахтер» обыграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов

      Израиль предостерег «Хезболлу» от полномасштабного вступления в конфликт

      В российском городе внутри жилого дома взорвался газ

      В Китае произошло землетрясение

      Полиция Капитолия арестовала мужчину с оружием вблизи здания Конгресса

      Лидеры ХАМАС приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом

      Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид

      Головина номинировали на приз лучшему игроку октября в чемпионате Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости