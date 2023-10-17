TMZ: семье поддержавшей Палестину модели Джиджи Хадид начали поступать угрозы

Семья американской модели Джиджи Хадид, которая поддержала Палестину в конфликте с Израилем, подверглась анонимным угрозам. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам приближенных к порталу источников, каждому члену семьи, включая сестру и брата манекенщицы Беллу и Анвара, а также их родителей Мохамеда и Иоланду, на электронную почту и в социальных сетях начали поступать письма о расправе. Отмечается, что из-за этого им пришлось сменить номера телефонов. Среди прочего уточняется, что Мохамед Хадид планирует обратиться в ФБР.

Ранее Джиджи Хадид опубликовала в соцсетях послание, в котором сообщила, что сочувствует палестинцам, годами живущим в условиях оккупации. При этом она осудила террор в отношении мирных жителей. «Подобное терроризирование не соответствует движению "Свободная Палестина" и не приносит ему никакой пользы», — уточнила она.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

