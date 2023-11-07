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20:42, 7 ноября 2023Культура

Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни

Актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни
Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон впала в депрессию после ухода из жизни своего коллеги по сериалу «Друзья» — Мэттью Перри. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, случившееся шокировало Энистон больше, чем четверых других исполнителей главных ролей в «Друзьях». «Из оставшейся пятерки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро», — заявил источник. Он также напомнил, что менее года назад Энистон потеряла отца.

Ранее стало известно, что мемуары Мэттью Перри стали лидером книжных продаж сервиса Amazon в США. Отмечается, что автобиография артиста под названием «Друзья, любовники и Страшная ужасная вещь» обогнала по популярности новую книгу поп-певицы Бритни Спирс «Женщина во мне». Перри не стало в воскресенье, 29 октября. 54-летнего актера обнаружили в его доме в Лос-Анджелесе.

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      Сергей Равин
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