Махачев рассказал о первом автомобиле

Ислам Махачев рассказал, что его первым автомобилем была «Нива»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев назвал марку своего первого автомобиля. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«"Нива" у меня была. Я жил в Хушете (село в Дагестане — прим. «Ленты ру») и было уже без разницы, на чем, лишь бы не пешком, потому что на маршрутке надо было ехать с двумя пересадками в университет, на тренировки», — рассказал Махачев.

Спортсмен добавил, что его первая машина стоила около 100 тысяч рублей. «Брат помог, еще как‑то подсобрали деньги и купили. Мне 18-19 лет было», — отметил Махачев.

21 октября Махачев второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде. Всего в карьере 32-летний Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение только однажды.