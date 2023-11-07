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18:27, 7 ноября 2023Забота о себе

Меган Фокс впервые рассказала о пережитом выкидыше

Актриса Меган Фокс опубликовала сборник стихов, где рассказала о выкидыше

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская актриса и модель Меган Фокс опубликовала сборник стихов «Красивые мальчики ядовиты» («Pretty Boys Are Poisonous»), в котором впервые рассказала о пережитом выкидыше. Об этом пишет Page Six.

Издание отмечает, что Фокс посвятила своей нерожденной дочери два стихотворения, опубликованные в самом конце книги. «Рядом с кроватью аппарат УЗИ, десять недель и один день... как ты думаешь, если бы могла, она оставила бы прощальную записку?» — пишет Фокс в первом стихотворении.

А теперь я должна попрощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока они вырывают тебя из меня. Я заплачу любую цену, только скажи, пожалуйста, каков выкуп за ее душу

Меган Фоксактриса, модель
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Хотя 37-летняя актриса не называет в книге имен, издание считает, что отцом ее нерожденной дочери является рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бейкер), с которым она встречалась с 2020 года. В 2022 году, выступая на вручении премии Billboard Music Awards, он исполнил песню Twin Flame и посвятил ее «своей жене и нерожденному ребенку».

Ранее сообщалось, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly отложили свадьбу, которую планировали с 2020 года. По данным источников, пара не распалась, но они не хотят возвращаться к теме бракосочетания.

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      Екатерина Улитина
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