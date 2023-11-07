Полковник рассказал о преимуществах обновленного вертолета Ми-26 в зоне СВО

Полковник Кошкин назвал маневренность преимуществом обновленного вертолета Ми-26

Главным преимуществом обновленного вертолета Ми-26Т2В можно назвать маневренность, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о его роли в зоне специальной военной операции (СВО).

«На самом деле Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, а не боевой. Но его сила в том, что он очень вместительный и садится на маленькой площадке. Туда загружается личный состав, боевая техника, боеприпасы и тут же перебрасывается в то место линии боевого соприкосновения, где надо серьезно поддержать ресурсами наши подразделения. Это очень важно. Сегодня конфликты весьма стабильны по линии соприкосновения, а вот по переброске и маневрам личным составом они весьма подвижны. Эту функцию выполняет Ми-26Т2В, и надо сказать, что очень успешно», — объяснил военный эксперт.

По словам Андрея Кошкина, эта машина готовилась для высадки воздушных десантов в сложной ситуации. Другие российские вертолеты меньше подходят для этой задачи из-за больших габаритов, отметил он.

Ми-26Т2В и подвижный, и весьма маневренный, и тут же высаживает тактический десант, то есть то, что надо. На сегодняшний день это востребованный вертолет, и он выполняет поставленные перед ним непростые и очень важные боевые задачи Андрей Кошкин военный эксперт

Как сообщили «Известия», Министерство обороны России решило закупить Ми-26Т2В. Как считают военные, этот транспортный вертолет хорошо показал себя во время украинского конфликта.

Модернизированный Ми-26 впервые поднялся в воздух в 2018 году. Серийное производство началось в 2022-м. Оригинальный Ми-26 начали эксплуатировать в 1980 году.