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04:37, 7 ноября 2023Наука и техника

Стало известно об успешном использовании модернизированных Ми-26 в зоне СВО

«Известия»: модернизированные Ми-26 успешно используют в зоне СВО

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министерство обороны России приняло решение о серийных закупках нового транспортного вертолета Ми-26Т2В. Как считают военные, вертолет хорошо себя показал в зоне СВО. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, эти машины участвовали в том числе в боевых вылетах, залетая в зону действия вражеской ПВО. При этом свою высокую эффективность показали бортовые системы самообороны, которые не позволили поразить вертолеты из зенитных комплексов.

В частности, Ми-26Т2В использовался в ходе прошлогодних боев у Балаклеи и Купянска, когда высадки десанта проводились практически на линии боевого соприкосновения. Как рассказал председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев, во время боев на харьковском направлении модернизированные Ми-26 использовались для переброски подразделений на угрожающие участки фронта.

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Ми-26Т2В способен перевозить до 60 десантников за раз. Кроме того, машина также может взять на борт несколько тонн грузов.

Модернизированная версия Ми-26 впервые поднялась в воздух в 2018 году. Серийное производство началось в 2022 году. Оригинальный Ми-26 начали эксплуатировать в 1980-м.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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