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18:46, 27 октября 2023Наука и техника

Российские военные получили самый тяжелый серийный вертолет в мире

Армейская авиация ВКС России получила тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2023 году получила транспортный вертолет Ми-26Т2В, который считается самым тяжелым серийным вертолетом в мире. Об этом сообщил начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной техники. По словам Романова, важно поддерживать взаимодействие с промышленностью от которого во многом зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов.

«В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В. Промышленность в соответствии с планом своевременно осуществляет поставку авиационной техники, срывов графика нет», — сказал генерал-майор.

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Базовую версию Ми-26 начали эксплуатировать в 1980 году, а в 2018-м впервые поднялся в воздух модернизированный Ми-26Т2В. Усовершенствованная версия получила новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и цветные дисплеи в кабине экипажа.

Ранее в октябре источник РИА Новости сообщил, что ударные вертолеты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, которая превратит вертолет во всепогодный разведчик.

В октябре 2022 года заместитель генерального директора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин рассказал, что газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован в качестве агрегата для двигателя нового поколения вертолета Ми-26.

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      Даниил Иринин
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