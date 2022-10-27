В России рассказали о новом двигателе для Ми-26

Генконструктор ОДК Шмотин: газогенератор ПД-8 смогут использовать для двигателя Ми-26

Российский двигатель для самого большого в мире вертолета Ми-26 могут создать на основе газогенератора двигателя ПД-8. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.

«Газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован как газогенератор для двигателя нового поколения вертолета Ми-26», — сказал он.

Шмотин отметил, что работы по этой тематике планируют проводить в соответствии с теми планами и графиками, которые поставит заказчик — Министерство обороны России.

Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что летный образец пассажирского самолета МС-21 совершил первый полет с двигателями ПД-14.

В мае бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация займется производством комплектующих для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14.

