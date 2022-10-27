Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:40, 27 октября 2022Наука и техника

В России рассказали о новом двигателе для Ми-26

Генконструктор ОДК Шмотин: газогенератор ПД-8 смогут использовать для двигателя Ми-26

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российский двигатель для самого большого в мире вертолета Ми-26 могут создать на основе газогенератора двигателя ПД-8. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий Шмотин в рамках Международного форума двигателестроения.

«Газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован как газогенератор для двигателя нового поколения вертолета Ми-26», — сказал он.

Шмотин отметил, что работы по этой тематике планируют проводить в соответствии с теми планами и графиками, которые поставит заказчик — Министерство обороны России.

Материалы по теме:
Белый лебедь. 35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
Белый лебедь.35 лет назад в СССР создали один из лучших бомбардировщиков. Почему Ту-160 до сих пор актуален?
4 августа 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

Ранее в октябре в «Ростехе» сообщили, что летный образец пассажирского самолета МС-21 совершил первый полет с двигателями ПД-14.

В мае бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация займется производством комплектующих для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Путин предрек самое непредсказуемое десятилетие со времен Второй мировой
Газманов рассказал об отсутствии планов по продаже квартиры в Латвии
Путин ассоциировал себя с «низами» и рассказал о семье
Путин заявил о неизбежности равноправного диалога Запада с Россией
Путин назвал главную историческую задачу
Путин рассказал о значении распада СССР
В Японии указали на исчерпание ресурсов США из-за поставок оружия Украине
Жертвами серийного сетевого педофила из Москвы стали 20 детей
Блогерша показала лицо до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков
На Украине заявили об аресте имущества россиян почти на два миллиона долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.