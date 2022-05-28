Рогозин заявил, что «Роскосмос» займется производством комплектующих ПД-8 и ПД-14

«Роскосмос» займется производством комплектующих для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14. Об этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы берем на себя производство и авиационных двигателей, которые крайне необходимы, скажем, для Superjet-100. Не Sam-46 французский, а ПД-8, мы начинаем создание агрегатов этого двигателя на нашем предприятии "Протон-ПМ". То же самое касается ПД-14, это перспективный двигатель для МС-21», — сказал глава госкорпорации.

В мае «Ростех» сообщил, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАК) завершила стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, предназначенного, в частности, для импортозамещенного российского самолета Sukhoi Superjet 100.

В январе глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство МС-21 с двигателем ПД-14 начнется в 2024 году.