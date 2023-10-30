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04:30, 30 октября 2023Наука и техника

Названы особенности тяжелого вертолета Ми-26Т2В

Военный эксперт Матвийчук: Ми-26Т2В способен поднять в воздух 60 десантников

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Транспортный вертолет Ми-26Т2В, который остается самым тяжелым серийным вертолетом в мире, способен взять на борт до 60 десантников. Особенности вертолета назвал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, один из крупнейших в мире. Аналогов в мире нет. Он может поднять в воздух несколько тонн и до 60 человек десанта. Достаточно интересный транспортный вертолет, прошел неоднократные модернизации», — сказал он.

Отмечается, что модернизированная версия вертолета получила комплекс бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В. Новое оборудование позволяет управлять Ми-26Т2В днем и ночью, а также выполнять автоматический полет по маршруту.

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Ранее в октябре источник «Известий» в Минобороны сообщил, что вертолетные отряды в составе Военно-морского флота России займутся поиском и уничтожением полупогружных морских дронов.

В октябре 2022 года заместитель генерального директора — генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин рассказал, что газогенератор двигателя ПД-8 может быть использован в качестве агрегата нового двигателя для Ми-26.

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      Даниил Иринин
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