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12:29, 7 ноября 2023Спорт

Назван лучший действующий клубный тренер мира

FourFourTwo назвал Хосепа Гвардиолу лучшим клубным тренером мира

Фото: Action Images / John Sibley / Reuters

FourFourTwo назвал лучших действующих клубных тренеров мира. Рейтинг из 50 специалистов приводится на сайте издания.

Первое место занял возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. «Он никогда не стареет, никогда не отступает — и он всегда прав. Футбол, проще говоря, принадлежит ему», — отметили в FourFourTwo.

На второй строке расположился Юрген Клопп из «Ливерпуля». Замкнул тройку сильнейших главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанского специалиста оформила требл, выиграв Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

Ранее Гвардиола также работал с «Барселоной» и «Баварией». Вместе с каталонским клубом он трижды побеждал в чемпионате Испании и дважды выигрывал главный еврокубковый турнир.

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      Дарья Коршунова
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