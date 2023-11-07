Пожарные ликвидировали открытое горение в российском торговом центре

МЧС заявило о ликвидации открытого горения в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ

Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания достигала порядка 22 тысяч квадратных метров. В здании частично обрушилась кровля. С огнем боролись 126 человек и 32 единицы техники. На локализацию пожара четвертого класса сложности потребовалось примерно четыре часа.

В результате пожара никто не пострадал. Шесть человек, находившихся в ТЦ в момент начала возгорания, выбрались самостоятельно.

В декабре 2022 года произошел пожар в ТЦ «Мега Химки» в Москве на Ленинградском шоссе. Тогда площадь возгорания составила 17 тысяч квадратных метров. Причиной пожара МЧС назвало нарушение правил при сварочных работах.