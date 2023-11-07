Рок-музыкант обвинил отель в Европе в антисемитизме и пошел под суд

DW: в Германии музыкант Гил Офарим обвинил отель в антисемитизме и пошел под суд

Известный немецкий рок-музыкант еврейского происхождения Гил Офарим обвинил европейский отель The Westin Hotel в антисемитизме и пошел под суд за клевету. Подробностями истории поделилось издание Deutsche Welle (DW).

По данным источника, судебный процесс по делу Офарима начался во вторник, 7 ноября, в Лейпциге, Германия, и вызвал общественный резонанс в стране.

Известно, что в 2021 году музыкант публично обвинил сотрудника немецкого отеля в том, что он якобы отказал ему в регистрации, пока тот не снимет с шеи цепочку с кулоном в виде звезды Давида. Офарим также утверждал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что ему пришлось простоять у стойки регистрации около часа, пока другие гости спокойно заселялись в отель.

Как отмечает издание, публикация получила широкий отклик, многие пользователи сети поддержали музыканта. Однако сотрудник отеля не согласился с выдвинутыми против него обвинениями и подал на Офарима заявление о клевете. Прокуратура провела расследование, которое не подтвердило слова певца. Выяснилось, что кулон со звездой Давида находился под одеждой исполнителя, поэтому сотрудник отеля не мог его заметить.

Deutsche Welle также пишет, что дело против работника The Westin Hotel было прекращено, теперь он выступает в качестве соистца. В случае признания виновным Офарима могут приговорить к штрафу или лишению свободы на срок до пяти лет.

Ранее Европейская комиссия раскритиковала всплеск инцидентов, связанных с антисемитизмом в странах ЕС. Отмечается, что недавно в Германии забросали синагогу бутылками с зажигательной смесью, а во Франции наносили звезды Давида на фасады домов.