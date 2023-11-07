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13:48, 7 ноября 2023Ценности

Россиянкам назвали выделяющую из толпы зимнюю одежду

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Дизайнер Елена Панова назвала россиянкам зимнюю одежду, которая выделяет из толпы. Соответствующий материал публикует Teleprogramma.pro.

По словам специалистки, в моду вернулись популярные в девяностых и нулевых годах объемные пуховики. Для тех, кто передвигается на автомобиле, эксперт посоветовала выбирать ультракороткую пуховую куртку, которая обычно доходит до середины талии. «С таким пуховиком получатся образы в стиле спорт, милитари, байкерском. Не стоит бояться многослойных тотал-луков», — подчеркнула Панова.

Помимо этого, в список актуальных моделей также вошли пуховики необычного дизайна разной длины, в том числе сложные геометрические конструкции с объемными рукавами, а также контрастными или в тон поясами и высокими воротниками.

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Среди прочего, как утверждает дизайнер, на пике популярности куртки, которые напоминают мужские крылатки пушкинской эпохи, разные пуховики-коконы, длинные пуховики-одеяла и пуховики-пальто.

В заключение собеседница издания призвала останавливаться на верхней одежде ярких цветов, таких как розовый, алый или глубокий зеленый. Кроме того, Панова порекомендовала бордовые, фиолетовые пуховики, а также куртки классических белого, черного и серого тонов.

Ранее российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. При выборе данного зимнего предмета гардероба, отметила эксперт, необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку, которая также может отсутствовать.

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      Екатерина Ештокина
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