Российские дети попали в больницу и отравились

В Чите пятеро детей попали в краевую больницу и отравились

Пятеро детей попали в краевую детскую больницу в Чите и отравились. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, у несовершеннолетних начались проблемы с кишечником после того, как они поступили на лечение в медицинское учреждение. Из-за случившегося Роспотребнадзор организовал расследование, Минздрав — служебную проверку.

Производством продуктов питания для больницы занимался поставщик ООО «Медфуд». Выясняется, была ли виновата компания в плохом самочувствии детей.

Ранее в подмосковных Луховицах дети-студенты массово отравились в училище. По предварительной версии, дети могли плохо себя почувствовать из-за ротавирусной инфекции. 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых отвезли в больницу в Коломне.