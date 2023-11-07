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15:02, 7 ноября 2023Россия

Российские дети попали в больницу и отравились

В Чите пятеро детей попали в краевую больницу и отравились

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пятеро детей попали в краевую детскую больницу в Чите и отравились. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, у несовершеннолетних начались проблемы с кишечником после того, как они поступили на лечение в медицинское учреждение. Из-за случившегося Роспотребнадзор организовал расследование, Минздрав — служебную проверку.

Производством продуктов питания для больницы занимался поставщик ООО «Медфуд». Выясняется, была ли виновата компания в плохом самочувствии детей.

Ранее в подмосковных Луховицах дети-студенты массово отравились в училище. По предварительной версии, дети могли плохо себя почувствовать из-за ротавирусной инфекции. 14 мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет были доставлены в Луховицкую ЦРБ, еще шестерых отвезли в больницу в Коломне.

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      Анастасия Шейкина
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