Российский игрок клуба НХЛ победил в драке шведского хоккеиста

Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» победил в драке шведского хоккеиста

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался со шведским форвардом «Флорида Пантерс» Кевином Стенлундом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Конфликт случился на старте третьего периода. Игроки скинули перчатки и начали потасовку, которая закончилась победой россиянина. Воронков нанес Стенлунду несколько ударов, повалил соперника на лед, после чего арбитры остановили драку. Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость, а швед получил еще один малый штраф за неспортивное поведение.

Игра прошла в ночь на вторник, 7 ноября, и завершилась победой «Флориды» в овертайме (5:4). Воронков не отметился результативными действиями.

Ранее Воронков подрался с тафгаем компанды «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Для россиянина этот поединок стал первым в НХЛ.