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НХЛ - регулярный чемпионат
10:43, 7 ноября 2023Спорт

Российский игрок клуба НХЛ победил в драке шведского хоккеиста

Дмитрий Воронков из «Коламбус Блю Джекетс» победил в драке шведского хоккеиста
Дмитрий Воронков (справа)

Дмитрий Воронков (справа) . Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков подрался со шведским форвардом «Флорида Пантерс» Кевином Стенлундом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Конфликт случился на старте третьего периода. Игроки скинули перчатки и начали потасовку, которая закончилась победой россиянина. Воронков нанес Стенлунду несколько ударов, повалил соперника на лед, после чего арбитры остановили драку. Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость, а швед получил еще один малый штраф за неспортивное поведение.

Игра прошла в ночь на вторник, 7 ноября, и завершилась победой «Флориды» в овертайме (5:4). Воронков не отметился результативными действиями.

Ранее Воронков подрался с тафгаем компанды «Монреаль Канадиенс» Арбером Джекаем. Для россиянина этот поединок стал первым в НХЛ.

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      Алексей Гусев
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