Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:54, 7 ноября 2023Экономика

Прибыль нефтяного конкурента России резко снизилась

Квартальная прибыль нефтегазовой компании Saudi Aramco снизилась на 23 %

Фото: Danil Shamkin / Globallookpress.com

В третьем квартале 2023 года чистая прибыль Saudi Aramco резко снизилась. Об этом говорится в отчетности компании за третий квартал 2023 года.

За три месяца конкурент России заработал на 23 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2022-го (42,4 миллиарда долларов). При этом квартальная прибыль нефтегазовой компании составила 32,6 миллиарда долларов, что на 0,8 миллиарда больше, чем прогнозировали аналитики.

Saudi Aramco продолжила инвестировать в сжиженный природный газ (СПГ) и подтвердила намерения выйти на южноамериканский рынок путем покупки розничной сети по переработке СПГ.

Материалы по теме:
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом. Как в мире разворачивается борьба за медь?
Главный металл зеленой энергетики становится дефицитом.Как в мире разворачивается борьба за медь?
6 июня 2023
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету. Почему от них не спешат избавиться?
Миллионы нефтяных скважин не приносят денег и отравляют планету.Почему от них не спешат избавиться?
14 августа 2023

«Мы намерены продолжать инвестировать по всей цепочке поставок углеводородов, используя передовые технологии для оптимизации нашей деятельности и продвижения разработки новых энергетических решений. Этот подход основан на нашей вере в то, что сбалансированный и реалистичный план перехода к энергетике должен учитывать потребности всех географических регионов, чтобы избежать неравенства между мировыми потребителями энергии», — пояснил президент и главный исполнительный директор компании Амин Х. Насер.

В августе крупнейшая в мире нефтяная компания отчиталась о снижении чистой прибыли во втором квартале 2023 года до 30,07 миллиарда долларов (минус 38 процентов). Причиной назвали падение цен на нефть, уменьшение маржи нефтепереработки и химической промышленности.

Ранее в 2023 году Саудовская Аравия решила снизить добычу нефти на миллион баррелей в день. Власти подтвердили, что эта мера, принятая для «поддержания стабильности и равновесия на нефтяных рынках», будет действовать до конца года.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

      Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости