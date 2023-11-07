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12:01, 7 ноября 2023Россия

В России предложили МЧС рассылать уведомления о магнитных бурях

Депутат Даванков предложил МЧС рассылать россиянам уведомления о магнитных бурях
СюжетМагнитные бури:

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Россияне должны получать СМС-уведомления о магнитных бурях, считает вице-спикер Госдумы, депутат партии «Новые люди» Владислав Даванков. Такое предложение он направил главе МЧС Александру Куренкову. С копией письма ознакомилась «Лента.ру».

Парламентарий сослался на оценки специалистов Минздрава и Российской академии наук (РАН), согласно которым метеочувствительные граждане чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. В эти дни у них скачет давление, ощущается упадок сил, болит голова, нарушается сон и меняется настроение. По мнению Даванкова, подготовить организм к этому сложно, поскольку россиян не уведомляют о приближении магнитных бурь.

«Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления СМС-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей. В этой связи считаю необходимым рассмотреть возможность предоставить гражданам право получать СМС-уведомления о наступлении магнитных бурь на добровольной основе», — говорится в письме.

Депутат считает, что россияне сами могли бы обращаться в МЧС с просьбой присылать им такие предупреждения.

Таким образом метеозависимые люди могли бы заранее подготовиться к негативному воздействию на свой организм из-за магнитных бурь, скорректировать дозу лекарств и предотвратить возможные обострения хронических заболеваний

Владислав Даванковвице-спикер Госдумы

Услуга должна быть бесплатной, поскольку, согласно действующему законодательству, операторы связи обязаны бесплатно оповещать абонентов об экстренных ситуациях или надвигающейся опасности, отметил Даванков.

Ранее стало известно, что смартфоны Android перестали уведомлять пользователей о контакте с заболевшим COVID.

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