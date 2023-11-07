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11:08, 7 ноября 2023Наука и техника

Смартфоны прекратили уведомлять о контакте с заболевшими COVID-19

В Android отключили функцию уведомлений о контакте с заболевшими коронавирусом

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

В смартфонах на Android отключили функцию, связанную с профилактикой коронавируса. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа изучили последнюю версию Android и выяснили, что в ОС отключена функция «Уведомление о контакте». Данная опция работала через Bluetooth и сообщала пользователям о том, что они могли контактировать с заболевшими COVID-19. В свою очередь, инфицированные пользователи могли отметить в приложении свой статус.

Авторы издания выяснили, что функция связана с настройками Google Play и ее работа прекращена на всех Android-смартфонах с Google-сервисами. Специалисты заметили, что пользователи больше не могут активировать «Уведомление о контакте» вручную.

Функция появилась на Android-смартфонах в мае 2020 года, она была запущена совместно с Apple и оказалась доступна для пользователей iPhone. По словам журналистов, пандемия коронавируса закончилась, хотя сама болезнь сохранилась. Также авторы отметили, что в США опция «Уведомление о контакте» фактически прекратила свою работу во многих штатах еще весной.

В конце октября стало известно, что Google будет проверять приложения для смартфонов с помощью ИИ. Усиление защиты вызвано ростом полиморфного вредоносного ПО — вирусных программ, которых сложно обнаружить.

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      Андрей Ставицкий
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