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11:01, 20 октября 2023Наука и техника

Google усилит защиту Android-смартфонов

The Verge: Google будет проверять приложения для смартфонов с помощью ИИ

Фото: SCREEN POST / Unsplash

Компания Google обновила защитную систему магазина приложений Google Play. Об этом сообщает издание The Verge.

Специалисты корпорации отметили, что загружаемые на смартфон приложения будут сканировать в режиме реального времени. Среди прочего защитные алгоритмы будут проверять программы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). В Google объяснили, что усиление защиты вызвано ростом полиморфного вредоносного ПО — вирусных программ, которых сложно обнаружить.

Новая система будет сканировать приложения на уровне кода и в случае обнаружения подозрительных механик сообщать об этом пользователю. Функция Google Play Protect будет доступна на всех Android-смартфонах, оснащенных сервисами Google Play.

В компании также рассказали, что защитная система Google Play ежедневно сканирует около 125 миллиардов приложений на предмет обнаружения вредоносного кода. Новая опция будет доступна во всех странах, но в первую очередь ее протестируют на смартфонах пользователей из Индии.

Ранее стало известно, что в ОС Android добавят специальный режим, который позволит защитить данные смартфона во время ремонта. Опция закроет доступ к данным для посторонних, блокировку можно будет снять с помощью кода.

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      Андрей Ставицкий
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