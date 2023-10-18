Назван способ защитить смартфон во время ремонта

Android Authority: Google добавит в Android-смартфоны режим для ремонта

В ОС Android добавят специальный режим, который позволит защитить данные устройства во время ремонта. Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на отчет известного специалиста Мишаала Рахмана, который узнал о новой функции ОС от Google. По словам Рахмана, в смартфонах на Android появится режим восстановления, в котором доступ к данным на телефоне будет затруднен.

Специалист назвал новый режим хорошим способом защитить личные данные на телефоне — список контактов, фотографии и видео, SMS и прочее — во время обслуживания в сервисных центрах. Судя по всему, нововведение появится в будущих версиях Android.

Автор объяснил, чтот режим восстановления можно будет запустить через настройки гаджета. Затем телефон перезагрузится и запустит на смартфоне «чистую» ОС без пользовательских данных. Для выхода из режима восстановления владельцу девайса нужно будет ввести цифровой пароль.

В августе 2022 года в Samsung рассказали, что добавят в свои смартфоны режим ремонта. В соответствующем режиме аппарат будет заблокирован, а хранящиеся на устройстве данные — скрыты.