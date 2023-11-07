Стало известно о предложении главы Минобороны Украины уволить Залужного

Нардеп Арьев: Умеров внес представление об увольнении главкома ВСУ Залужного

Министр обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Владимир Арьев.

«Только что получил информацию из достоверного источника, что министр обороны подал петицию в Ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — написал Арьев.

При этом украинский депутат не стал утверждать, что отставка состоится. «Может, это просто элемент давления и шантажа», — написал он.

В начале ноября Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, ВСУ не смогут добиться прорыва, так как войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.