Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 7 ноября 2023Бывший СССР

Украинский депутат опроверг заявление о возможной отставке Залужного

Украинский нардеп Арьев опроверг информацию об отставке главкома ВСУ Залужного

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опроверг свое же заявление о том, что министр обороны Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Удаляю предыдущий пост... Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет четкий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается», — написал украинский депутат.

О возможном увольнении Залужного Арьев написал ранее. Он уточнил, что получил информацию от проверенных источников, но сомневается в том, состоится ли отставка.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия вышла из Договора об ограничении вооруженных сил в Европе. Как на это отреагировали страны НАТО?

      Гузееву довели до слез в эфире Первого канала

      Банк России ухудшил прогноз по инфляции

      В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

      Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

      В Евросоюзе забеспокоились из-за передачи российских активов Украине

      Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

      38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

      Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

      Администрация президента Палестины опровергла нападение на его кортеж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости