Украинский депутат опроверг заявление о возможной отставке Залужного

Украинский нардеп Арьев опроверг информацию об отставке главкома ВСУ Залужного

Депутат Верховной Рады Украины Владимир Арьев в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опроверг свое же заявление о том, что министр обороны Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Удаляю предыдущий пост... Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет четкий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается», — написал украинский депутат.

О возможном увольнении Залужного Арьев написал ранее. Он уточнил, что получил информацию от проверенных источников, но сомневается в том, состоится ли отставка.