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12:44, 7 ноября 2023Бывший СССР

В Кремле прокомментировали отношения России и Казахстана

Песков заявил, что РФ и Казахстан развивают тесные и самостоятельные отношения

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия и Казахстан занимаются развитием самостоятельных отношений, которые являются более тесными, чем у Астаны с другими государствами. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о поездке российского лидера Владимира Путина в республику на фоне санкций против РФ, передает РИА Новости.

«Мы — естественные исторические партнеры, союзники, и вот этот официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений», — сказал он, отвечая на вопрос, связана ли поездка с возросшим интересом европейских стран к Казахстану и с тем, что республика поддержала антироссийские санкции.

По словам Пескова, важную часть в отношениях занимает сотрудничество регионов стран, поэтому президенты государств будут участвовать в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества. Он подчеркнул, что Россия продолжит развивать добрососедство и сотрудничество с Казахстаном.

Ранее стало известно о предстоящем визите Путина в Казахстан, который состоится 9 ноября. Уточнялось, что глава государства проведет переговоры с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны намерены обсудить вопросы дальнейшего развития отношений, стратегического партнерства и союзничества.

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      Кристина Есикова
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