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20:48, 7 ноября 2023Бывший СССР

В МИД Латвии вызвали российского дипломата

МИД Латвии вызвал дипломата РФ Зыкова из-за нарушения воздушного пространства
СюжетПротесты в России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в республике Олега Зыкова из-за подозрений в нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Кришьянис Кариньш, передает ТАСС.

«Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста», — заявил министр.

В октябре в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России в стране Александр Елкин. Ему выразили протест в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. Российское посольство в Вильнюсе также подтверждало факт вручения ноты.

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      Кристина Есикова
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