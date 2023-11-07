В МИД Латвии вызвали российского дипломата

МИД Латвии вызвал дипломата РФ Зыкова из-за нарушения воздушного пространства

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России в республике Олега Зыкова из-за подозрений в нарушении самолетом РФ воздушного пространства страны. Об этом сообщил глава латвийского внешнеполитического ведомства Кришьянис Кариньш, передает ТАСС.

«Вчера было установлено, что российский самолет нарушил воздушное пространство Латвии. Сегодня в Министерство иностранных дел Латвии вызвали главу российского посольства и вручили ему ноту протеста», — заявил министр.

В октябре в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах России в стране Александр Елкин. Ему выразили протест в связи со снятием во Владимире памятного знака в честь деятеля литовской католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса. Российское посольство в Вильнюсе также подтверждало факт вручения ноты.