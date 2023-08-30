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13:01, 30 августа 2023Бывший СССР

МИД Литвы вызвал посла Ватикана после слов Папы Римского о великой России

МИД Литвы вызвал посла Папы Римского после слов понтифика о великой России

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вызвало посла Папы Римского после слов понтифика о великой и просвещенной России. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря литовского внешнеполитического ведомства Паулины Левицките сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва».

«Министерство иностранных дел пригласило Апостольского нунция на разговор в начале сентября, когда архиепископ Петр Раич вернется из отпуска», — сказала чиновник.

Ранее Папа Римский заявил, что Россия славится не только культурой, но и человечностью. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II, могучей и просвещенной Российской империи», — сказал Франциск. На Украине его слова назвали «империалистической пропагандой».

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    Алевтина Запольская
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