Устроенная российским боксером стрельба у ресторана попала на видео

Прокуратура Москвы показала видео стрельбы боксера Иванова у ресторана

Чемпиона Европы по боксу арестовали за стрельбу у ресторана в центре Москвы

Начало событий в новости Чемпиона Европы по боксу арестовали за стрельбу у ресторана в центре Москвы

Прокуратура Москвы показала видео конфликта у ресторана с участием 37-летнего мужчины, арестованного в рамках уголовного дела о хулиганстве. Запись «Ленте.ру» предоставила пресс-служба ведомства.

На кадрах видны посетители заведения, один из которых сначала толкает оппонента, а затем вынимает из кармана брюк пистолет и начинает стрелять по окружающим. Конвой приводит мужчину в зал суда, где рассматривался вопрос о его аресте.

Суд арестовал чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы. Он вину не признал, однако выразил готовность компенсировать ущерб пострадавшим.

Вечером 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной пьяный боксер после конфликта с посетителями начал стрелять из травматического пистолета. В результате его действий три человека получили ранения, один — перелом костей носа.