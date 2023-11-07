Чемпиона Европы по боксу арестовали за стрельбу у ресторана в центре Москвы

Суд арестовал боксера Никиту Иванова за стрельбу в центре Москвы

Замоскворецкий суд Москвы арестовал чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова за стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Боксер будет находиться в СИЗО два месяца.

Иванов стал фигурантом уголовного дела из-за стрельбы возле одного из столичных заведений. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. В результате его действий четыре человека были госпитализированы, а самого боксера обвинили в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.