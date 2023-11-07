Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 7 ноября 2023Силовые структуры

Доставленный в суд за стрельбу в центре Москвы боксер попал на видео

Следствие требует ареста боксера Никиты Иванова за стрельбу в центре Москвы

Обвиняемого в стрельбе на Шлюзовой набережной Москвы мужчину доставили в суд для вынесения решения об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом сообщает прокуратура Москвы и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят подозреваемого из автозака и проводят в здание суда. Все это время на мужчине надеты наручники.

Речь идет о чемпионе Европы по боксу Никите Иванове, который стал фигурантом уголовного дела после стрельбы возле одного из столичных заведений. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. В результате его действий четыре человека были госпитализированы, а самому боксеру вменили часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В Финском заливе поврежден важный российский кабель связи. Кого подозревают в аварии?

      В Кривом Роге второй раз за день произошли взрывы

      Раскрыта возможность получить два миллиона рублей

      Врачи раскрыли последствия выбора неправильных носков

      Священник помог российской библиотеке погрузиться в Смутное время

      В России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении

      Врач назвал простейший способ избежать травм в спортзале

      В Москве школьницу избили за попытку погладить собаку

      В ЕС прокомментировали решение Путина о военном положении

      Стало известно о драке бойцов ВСУ с сотрудниками СБУ из-за песни Круга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости