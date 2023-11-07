Доставленный в суд за стрельбу в центре Москвы боксер попал на видео

Следствие требует ареста боксера Никиты Иванова за стрельбу в центре Москвы

Обвиняемого в стрельбе на Шлюзовой набережной Москвы мужчину доставили в суд для вынесения решения об избрании ему меры пресечения. Следствие ходатайствует о его аресте. Об этом сообщает прокуратура Москвы и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как сотрудники полиции выводят подозреваемого из автозака и проводят в здание суда. Все это время на мужчине надеты наручники.

Речь идет о чемпионе Европы по боксу Никите Иванове, который стал фигурантом уголовного дела после стрельбы возле одного из столичных заведений. Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия вечером в воскресенье, 5 ноября, в ресторане на Шлюзовой набережной. В результате его действий четыре человека были госпитализированы, а самому боксеру вменили часть 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.