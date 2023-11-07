Устроивший стрельбу в центре Москвы боксер Иванов захотел компенсировать ущерб

После стрельбы в Москве боксер Иванов заявил, что готов компенсировать ущерб

Чемпион Европы по боксу Никита Иванов, устроивший стрельбу у ресторана в центре Москвы, заявил, что готов компенсировать ущерб пострадавшим. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Во время заседания Иванов извинился перед пострадавшими и подчеркнул, что хочет полностью оплатить их лечение. По словам спортсмена, ему очень жаль, что так получилось, однако другого выхода у него было.

«Эти люди оскорбили мою девушку и меня. Я попросил извиниться, но меня ударили и понеслось. Меня повалили на землю, били ногами», — рассказал боксер.

Вечером 5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной пьяный чемпион Европы по боксу после конфликта с посетителями начал стрелять из травматического пистолета. В результате его действий три человека получили ранения, один — перелом костей носа.

В отношении Иванова возбудили уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Суд отправил его под стражу на два месяца.