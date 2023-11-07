Врач раскрыла главные причины набора веса на выходных

Диетолог, доктор медицинских наук Тейлор Грассо раскрыла главные причины набора веса на выходных. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По словам врача, такая проблема может возникнуть из-за пищи с высоким содержанием натрия, что приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота. Кроме того, Грассо обратила внимание, что во время отдыха многие люди предпочитают переходить на рацион, состоящий из углеводов. «Углеводы распадаются на глюкозу, которая затем сохраняется в мышцах в виде гликогена, а он удерживает воду», — объяснила специалист.

Грассо также назвала распространенной причиной набора лишних килограммов на выходных алкоголь. Эксперт отметила, что спиртные напитки приводят к обезвоживанию, но организм старается противостоять этому эффекту, задерживая воду. «Именно из-за этого вы можете чувствовать себя одновременно отекшим и как будто раздутым», — заключила собеседница издания.

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