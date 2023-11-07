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14:24, 7 ноября 2023Ценности

Врач раскрыла главные причины набора веса на выходных

Фото: Unsplash

Диетолог, доктор медицинских наук Тейлор Грассо раскрыла главные причины набора веса на выходных. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

По словам врача, такая проблема может возникнуть из-за пищи с высоким содержанием натрия, что приводит к задержке жидкости в организме и вздутию живота. Кроме того, Грассо обратила внимание, что во время отдыха многие люди предпочитают переходить на рацион, состоящий из углеводов. «Углеводы распадаются на глюкозу, которая затем сохраняется в мышцах в виде гликогена, а он удерживает воду», — объяснила специалист.

Грассо также назвала распространенной причиной набора лишних килограммов на выходных алкоголь. Эксперт отметила, что спиртные напитки приводят к обезвоживанию, но организм старается противостоять этому эффекту, задерживая воду. «Именно из-за этого вы можете чувствовать себя одновременно отекшим и как будто раздутым», — заключила собеседница издания.

В июле нутрициолог Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности. Как отметила медик, подобные приемы пищи способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений.

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      Мария Винар
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