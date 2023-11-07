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19:29, 7 ноября 2023Из жизни

Укравшим золотой унитаз за 545 миллионов рублей предъявили обвинение

Укравшим золотой унитаз «Америка» за 545 миллионов рублей предъявили обвинение

Фото: AP

В Великобритании предъявили обвинения похитителям золотого унитаза. Об этом сообщает Associated Press.

Унитаз «Америка» с покрытием из золота общим весом 18 карат был украден 19 сентября 2019 года из Бленхеймского дворца в Оксфорде, известного тем, что там родился Уинстон Черчилль. Туалет был частью экспозиции современного искусства, произведение художника-концептуалиста Маурицио Каттелана задумывалось как острая сатира на чрезмерное богатство. Примерная стоимость экспоната оценивается в 4,8 миллиона фунтов (545 миллионов рублей).

По итогам расследования были арестованы семь человек. При этом само произведение искусства так и не нашли. В понедельник, 6 ноября, Королевская прокуратура сообщила, что в связи с кражей официально выдвинула обвинения против четырех мужчин в возрасте от 35 до 39 лет.

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Унитаз «Америка» был подключен к канализационной системе дворца. На выставке посетителям предлагалось использовать приспособление индивидуально и в частном порядке, чтобы ощутить «беспрецедентную близость с произведением искусства». Его кража нанесла значительный ущерб и привела к подтоплению Бленхеймского дворца, здания XVIII-го века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

До выставки в Великобритании туалет был частью экспозиции в Музее Гугенхайма в Нью-Йорке. Правоохранители считают, что если предмет искусства и будет найден, он вряд ли будет напоминать унитаз, поскольку злоумышленники наверняка сняли с него все золото.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в подвале старого замка обнаружили виски, изготовленный в 1833 году. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии могла пробовать королева Виктория.

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      Антонина Черташ
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