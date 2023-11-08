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20:02, 8 ноября 2023Наука и техника

Американский AC-130J лишат пушки

ВВС США захотели лишить самолет огневой поддержки AC-130J пушки

Фото: U.S. Air Force / Getty Images

Командование специальных операций Военно-воздушных сил (ВВС) США захотело лишить самолет непосредственной огневой поддержки сухопутных войск AC-130J Ghostrider пушки M102 калибра 105 миллиметров. Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что состав вооружения AC-130J захотели изменить на фоне завершения операции в Афганистане и усиления внимания США к Китаю. Помимо отказа от пушки, военные рассматривают возможность оснащения AC-130 крылатыми ракетами, новым радаром и улучшенной системой связи. Сейчас в арсенал AC-130J входит автоматическая пушка GAU-23/A калибра 30 миллиметров и гаубица M102. Также самолет несет высокоточные бомбы и ракеты.

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При этом представитель ВВС отметил, что у ведомства нет окончательного решения о судьбе 105-миллиметровой пушки. По его словам, в настоящий момент нет средств на демонтаж орудия или его замену, а финансирование для этого появится не ранее 2026 года.

В то же время имеющий отношение к AC-130 источник издания рассказал, что командование спецопераций ВВС «практически решило» убрать M102. Он также отметил, что демонтаж массивного орудия с левого борта приведет к ряду конструктивных проблем, а стоимость работ на всех самолетах составит «миллионы долларов».

Бывший пилот F-16 Джон Венейбл отметил, что в нынешней конфигурации AC-130J не переживет возможный конфликт с Китаем, поэтому ВВС необходимо переосмыслить применение самолета. Он добавил, что часть орудий можно оставить для использования в «благоприятных условиях», вроде операций на Ближнем Востоке.

В мае издание The Drive писало, что AC-130J Ghostrider ВВС США может получить радар с активной фазированной антенной решеткой, который повысит эффективность обнаружения целей, отслеживания и наведения в нестандартных погодных условиях.

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      Даниил Иринин
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