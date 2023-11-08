Аршавин оценил переходы россиян в европейские клубы фразой «ни славы, ни денег»

Аршавин заявил, что не понимает уезжающих в европейские клубы российских игроков

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин раскритиковал переходящих в европейские клубы отечественных игроков. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же "Локомотив" чем отличается от "Торино" или "Аталанты"?» — заявил Аршавин. Он оценил подобные трансферы фразой «ни денег, ни славы».

В сентябре главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал футболистам пробовать себя за пределами Российской премьер-лиги много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем игроков сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

На данный момент в европейских чемпионатах выступает несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин представляет «Монако», Алексей Миранчук — итальянскую «Аталанту». Далер Кузяев играет в составе французского «Гавра», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».