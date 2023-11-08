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19:38, 8 ноября 2023Ценности

Блогерша нашла необычную замену дезодоранту

Фото: Ana Essentiels / Unsplash

Блогерша Кайли (фамилия неизвестна) нашла необычную замену дезодоранту. Соответствующая информация появилась в ее TikTok, который насчитывает 37,8 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом kylichoi призналась, что недавно стала матерью, вследствие чего потеет чаще обычного. Однако, как утверждает юзерша, обычные средства для удаления запаха ей помогают лишь на короткий срок. По этой причине она воспользовалась изопропиловым спиртом.

«Я приняла душ, тщательно отмылась и отскрабировала кожу, а затем нанесла средство на область подмышек. После этого уже второй день эти зоны пахнут свежо. Это безумие!» — удивилась она.

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Пользователи сети оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Этот спирт убивает бактерии, а также снижает потоотделение», «Вы можете немного его разбавить», «Моя дочь иногда забывает свой дезодорант, и я советую ей нанести немного дезинфицирующего средства, чтобы избавиться от запаха в экстренной ситуации», — написали они.

В августе россиянам развеяли популярные мифы об использовании дезодоранта. В первую очередь старший технический специалист компании Unilever Катерина Лебедева назвала ошибочным мнение, что антиперспиранты не препятствуют потоотделению, а лишь маскируют запах.

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      Екатерина Ештокина
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