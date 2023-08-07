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18:43, 7 августа 2023Ценности

Россиянам развеяли популярные мифы об использовании дезодоранта

Специалист компании Unilever Лебедева: дезодорант не вредит здоровью

Фото: Ana Essentiels / Unsplash

Старший технический специалист компании Unilever в категории дезодоранты Катерина Лебедева развеяла популярные мифы об использовании средств для устранения запаха пота. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в понедельник, 7 августа.

В первую очередь собеседница издания назвала ошибочным мнение, что антиперспиранты не препятствуют потоотделению, а лишь маскируют запах.

Это заблуждение появилось в результате простой путаницы. Как показывают исследования, потребители ждут от дезодоранта такой же комплексной защиты, как и от антиперспиранта, и не понимают различий между средствами. Дезодоранты предназначены для борьбы с продуктами жизнедеятельности бактерий и маскировки неприятного запаха. Антиперспиранты, в свою очередь, воздействуют комплексно: оказывают антибактериальный эффект, блокируют неприятный запах пота и сужают потовые железы, препятствуя выделению влаги

Катерина Лебедевастарший технический специалист компании Unilever

Кроме того, Лебедева уточнила, что защитными средствами против пота можно пользоваться ежедневно без вреда для здоровья, даже если требуется многократное нанесение продукта. При этом эксперт добавила, что мужские и женские дезодоранты имеют идентичный состав активных компонентов, поэтому они работают одинаково. «Единственное существенное различие средств заключается в дизайне и парфюмерной композиции», — высказалась специалист.

Женщина также рассказала, что заблуждением является суждение о вреде антиперспиранта и его блокировании выделения пота. «Не стоит беспокоиться о токсинах — около 95 процентов из них выводятся из организма печенью и почками. Это совершенно безопасно для терморегуляции организма: во-первых, через кожу подмышек выделяется менее одного процента всей выделяемой телом влаги, а во-вторых, при частичной блокировке одних участков кожи их функцию берут на себя другие. В итоге организм выделяет влагу в необходимом объеме для поддержания нормальной температуры тела», — заверила Лебедева.

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В заключение эксперт отметила, что необязательно применять дезодоранты исключительно из натуральных компонентов. «Многие натуральные компоненты не подходят аллергикам или могут вызывать раздражение. Натуральные средства представлены преимущественно в твердом формате, что заметно ограничивает потребителей в выборе. Кроме того, они быстрее теряют эффект, требуют многократного нанесения и обладают меньшим сроком годности», — объяснила Лебедева.

В июле врач-дерматовенеролог Алена Девятова назвала россиянам неожиданную замену дезодоранту. По словам доктора, альтернативой привычному средству может стать гликолевая кислота.

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    Екатерина Ештокина
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