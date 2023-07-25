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15:21, 25 июля 2023Ценности

Врач назвала россиянам неожиданную замену дезодоранту

Врач-дерматовенеролог Алена Девятова назвала гликолиевую кислоту заменой дезодоранту

Фото: No Revisions / Unsplash

Врач-дерматовенеролог Алена Девятова назвала россиянам неожиданную замену дезодоранту. Соответствующий материал публикует издание Marie Claire.

По словам доктора, альтернативой привычному средству может стать гликолевая кислота. Девятова пояснила, что данный продукт выравнивает рельеф кожи, сглаживает рубцы и устраняет постакне. Помимо этого, гликолиевая кислота препятствует размножению бактерий и способна сделать пот менее резким, однако она не влияет на процесс потоотделения, подчеркнула дерматовенеролог.

«Метод безопасен, если использовать его не чаще двух-трех раз в неделю, косметическими средствами с концентрацией гликолевой кислоты менее 10 процентов. В противном случае вы сможете получить шелушение, покраснение и раздражение обрабатываемой зоны. Если у вас чувствительная кожа — отказываемся от гликолевой кислоты», — предупредила Девятова.

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Кроме того, медик подчеркнула, что гликолиевая кислота повышает фоточувствительность, которая приводит к гиперпегминтации, вследствие чего в солнечный период ею пользоваться не стоит. «Рекомендовано завершать использование средств с гликолевой кислотой за месяц до наступления солнечной активности. Если следовать всем вышеперечисленным правилам, это может стать любимым и безопасным способом поддержания кожи подмышек в свежем и ухоженном виде», — заключила эксперт.

В июле американская телеведущая Оливия Эттвуд нашла неожиданное применение дезодоранту и удивила подписчиков. На размещенных кадрах 32-летняя инфлюэнсерша воспользовалась упомянутым косметическим изделием в качестве средства для макияжа, чтобы увеличить его стойкость. Так, сначала женщина провела на очищенной коже дезодорантом-стиком, а затем нанесла мейкап.

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    Екатерина Ештокина
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