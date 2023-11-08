Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:43, 8 ноября 2023Наука и техника

Полковник объяснил страх США из-за российской ракеты «Булава»

Полковник запаса Кнутов: российская ракета «Булава» может нанести удар внезапно

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему США и западные страны опасаются боевого дежурства подводных лодок «Борей», которые носят ракеты «Булава». Кнутов рассказал «Ленте.ру», что страх Запада связан с незаметностью этого типа вооружения.

«Ракета "Булава" расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах мирового океана, а где конкретно — неизвестно. Удар может быть нанесен внезапно. Более того, ракета высокоточная, и она имеет достаточно мощную боевую часть, благодаря чему она может поразить сразу несколько целей. К тому же "Булава" имеет не только высокую точность, но и высокую дальность», — сказал специалист.

Конечно, у США есть большие опасения из-за того что наши лодки «Борей», на которых находится ракета «Булава» также и малошумные, их не так просто обнаружить, засечь

Юрий Кнутоввоенный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что США опасаются российской баллистической ракеты «Булава», которую размещают на подводных лодках.

Он отметил, что твердотопливные ракеты «Булава» комплекса Д-30 несут атомные подлодки проекта 955 «Борей». «Это весьма важный актив ядерной триады, которого серьезно опасаются прежде всего Соединенные Штаты Америки», — сообщил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

      В Кремле пообещали ответить на возможный отъем российских активов на Западе

      Подрыв машины с депутатом ЛНР квалифицировали как теракт

      Раскрыт гонорар Аллы Пугачевой за выступление на новогоднем празднике

      США скорректировали полет дрона-разведчика вблизи Крыма после решения Путина

      Врач назвала усталость и слабость симптомом опасных болезней

      Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

      Мировой экономике предрекли гиперинфляцию

      Работа СКР на месте взрыва авто депутата Народного совета ЛНР попала на видео

      Самый крупный за историю торгов голубой бриллиант продали за 4 миллиарда рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости