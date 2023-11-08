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02:03, 8 ноября 2023Мир

В Польше пожаловались на украинских дальнобойщиков

Politico: польские дальнобойщики разоряются из-за конкуренции с украинцами
СюжетПротесты на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Протесты польских дальнобойщиков вблизи границы с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низкой цены на их услуги. Об этом пишет издание Politico.

«Они (польские водители) жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри самой Польши, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны», — указали журналисты.

Издание ссылается на заявление одного из организаторов протеста Яцека Сокула. Он владеет компанией на востоке Польши. По словам бизнесмена, украинские дальнобойщики осуществляют внешние и внутренние перевозки дешевле польских. По слова Сокула, он сократил свой штат водителей на 40 процентов из-за украинцев.

Также издание подчеркивает, что протесты дальнобойщиков возникли стихийно. Акции перевозчиков пришлись на период политического вакуума, когда Польша находится в процессе передачи власти от старого правительства новому.

6 ноября сообщалось, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили. Протестующие требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

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      Марина Совина
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