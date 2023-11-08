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18:46, 8 ноября 2023Россия

В Госдуме отреагировали на вывоз полицией детей из детсада в отделение

Депутат Леонов раскритиковал вывоз полицией детей из детсада в отделение

Кадр: паблик Mash во «ВКонтакте»

Дети не должны страдать ни при каких конфликтах взрослых. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на действия полиции, которая после проверки частного детсада Smile Fish в Москве забрала его воспитанников в отделение, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов.

«У правоохранительных органов были какие-то претензии по поводу документов в этом детском саду. Эти вопросы должны решаться между взрослыми. Если это какие-то совсем критичные вопросы, то в суде. Но никак не забиранием маленьких детей в отделение полиции», — заявил он.

По мнению Леонова, сложившаяся ситуация находится за гранью разумного.

«Дети — главный и безусловный приоритет. Они здесь ни при чем. Детей [нужно было] отпустить домой вечером и потом с юристами в нерабочее время или выходные, чтобы дети этого не видели, разбираться», — заключил депутат.

Ранее в Москве полиция провела проверку частного домашнего детсада Smile Fish, расположенного в квартире жилого дома на улице Космонавта Волкова, в ходе которой забрала в отделение девять его воспитанников.

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      Алена Шевченко
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