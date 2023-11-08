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11:17, 8 ноября 2023Ценности

Елена Летучая попозировала в откровенном образе на отдыхе

Фото: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном образе на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что звезда проводит отпуск на острове Маврикий. На размещенных кадрах 44-летняя журналистка позировала в белом муслиновом костюме, состоящем из широких брюк и свободной рубашки. При этом Летучая расстегнула верх наряда, демонстрируя глубокое декольте в ярко-красном бюстгальтере с треугольными чашками.

Свой внешний вид знаменитость дополнила многочисленными аксессуарами в виде браслетов, серег, ожерелья, а также солнцезащитных очков. Помимо этого, она распустила светлые волосы, завитые в легкие локоны.

В сентябре Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна. Знаменитость предстала с подругой Ириной Саютиной в черном слитном купальнике, демонстрируя подтянутое тело и подкачанные мышцы на ногах.

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      Екатерина Ештокина
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