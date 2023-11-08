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21:47, 8 ноября 2023Мир

В Госдепе рассказали о тактике России в зоне СВО

Госдеп США: Россия придерживается выжидательной тактики в украинском кризисе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российское руководство в украинском кризисе придерживается выжидательной тактики, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Об этом пишет ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, он ответил на вопрос, что необходимо Киеву для достижения успехов в зоне специальной военной операции (СВО). О'Брайен считает, что Москва придерживается выжидательной тактики, поэтому Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно «достичь решающей битвы».

По мнению дипломата, украинская армия «отвоевала 50 процентов территорий», занятых войсками РФ с февраля 2022 года.

«Что нам нужно, и это отражено в запросе на дополнительное финансирование, так это возможность вести эту схватку на протяжении некоторого времени», — рассказал он.

Ранее сообщалось о заморозке долгосрочных оборонных контрактов, связанных с оказанием военной помощи Украине.

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      Марина Совина
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