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20:22, 8 ноября 2023Забота о себе

Грудные импланты помогли врачам спасти жизнь мужчине

Фото: philippe spitalier / Unsplash

Американские врачи спасли жизнь пациенту, использовав во время операции импланты для увеличения груди. О необычном решении хирургов, которое помогло мужчине выздороветь, сообщило издание People.

34-летний Дэйви Бауэр из Миссури поступил в Северо-Западный медицинский центр Чикаго в тяжелом состоянии с бактериальной инфекцией, из-за которой его легкие были практически полностью поражены. Вскоре после этого у мужчины остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать.

Чтобы спасти Бауэра, они решили полностью удалить пораженный инфекцией орган и на время подключить его к искусственным легким. Руководитель отделения торакальной хирургии Анкит Бхарат отметил, что для реализации этой задумки нужно было найти что-то, что могло безопасно удерживать сердце в грудной клетке.

Нам нужно было придумать что-то очень креативное. Грудные импланты показались единственным логичным решением, которое давало пациенту шанс на борьбу

Анкит Бхаратруководитель отделения торакальной хирургии
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Бхарат рассказал, что во время операции хирурги полностью откачали кровь пациента, затем удалили его легкие, зафиксировали сердце с помощью грудных имплантов, затем восстановили кровоток и подключили его к искусственным легким. По словам главы отделения, удаление пораженного органа помогло пациенту быстро восстанавливаться. «Бауэр выздоравливал настолько хорошо, что его записали на трансплантацию уже через пару дней», — рассказал хирург

В настоящее время Бауэр восстанавливается после операции, которая прошла в мае. Он уже может гулять и выполнять несложную работу по дому.

Ранее сообщалось, что московские специалисты из Института Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что это был беспрецедентный случай как для российской, так и для мировой медицины.

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      Екатерина Улитина
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