Грудные импланты помогли врачам спасти жизнь мужчине

Американские врачи спасли жизнь пациенту, использовав во время операции импланты для увеличения груди. О необычном решении хирургов, которое помогло мужчине выздороветь, сообщило издание People.

34-летний Дэйви Бауэр из Миссури поступил в Северо-Западный медицинский центр Чикаго в тяжелом состоянии с бактериальной инфекцией, из-за которой его легкие были практически полностью поражены. Вскоре после этого у мужчины остановилось сердце, однако врачам удалось его реанимировать.

Чтобы спасти Бауэра, они решили полностью удалить пораженный инфекцией орган и на время подключить его к искусственным легким. Руководитель отделения торакальной хирургии Анкит Бхарат отметил, что для реализации этой задумки нужно было найти что-то, что могло безопасно удерживать сердце в грудной клетке.

Нам нужно было придумать что-то очень креативное. Грудные импланты показались единственным логичным решением, которое давало пациенту шанс на борьбу Анкит Бхарат руководитель отделения торакальной хирургии

Бхарат рассказал, что во время операции хирурги полностью откачали кровь пациента, затем удалили его легкие, зафиксировали сердце с помощью грудных имплантов, затем восстановили кровоток и подключили его к искусственным легким. По словам главы отделения, удаление пораженного органа помогло пациенту быстро восстанавливаться. «Бауэр выздоравливал настолько хорошо, что его записали на трансплантацию уже через пару дней», — рассказал хирург

В настоящее время Бауэр восстанавливается после операции, которая прошла в мае. Он уже может гулять и выполнять несложную работу по дому.

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