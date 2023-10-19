Московские врачи впервые в истории повторно пересадили легкие пациенту

Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту

Московские специалисты из Института Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Как рассказала «Ленте.ру» заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, врачам удалось преодолеть все сложности, из-за которых раньше никому в стране не удавалось пересадить легкие повторно, и сейчас пациент готов к началу реабилитации.

«Пациент несколько лет назад уже перенес трансплантацию, но со временем пересаженный орган перестал нормально функционировать, и последние месяцы перед повторной операцией мужчина провел в реанимации на аппарате ЭКМО. На этом аппарате почти без движения мужчина провел более 100 дней — это беспрецедентный случай, как для российской, так и для мировой медицины. Реабилитировать и подготовить пациента к трансплантации спустя 100 дней, проведенных им практически без движения на реанимационной койке, сложная задача, справиться с которой позволил многолетний опыт реанимационной службы Института имени Склифосовского» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова пояснила, что мужчина 11 лет страдает гистиоцитозом — заболеванием, при котором в легких образуются воздушные кисты, и орган постепенно перестает функционировать. Это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности, при которой пациенты не могут жить без кислородного концентратора. Когда в 2013 году пациент впервые почувствовал одышку, за ним начали наблюдение, однако к 2018 году все альтернативные методы лечения оказались исчерпанными, и он попал в лист ожидания на пересадку легких в Институте Склифосовского.

В 2019 году трансплантологи Склифа в первый раз выполнили пациенту успешную трансплантацию легких, и он смог вернуться к нормальной жизни. Но в конце 2022 года мужчина снова почувствовал одышку. Лекарства ему не помогали, одышка нарастала, и уже через полгода пациента снова госпитализировали в Институт Склифосовского, где он проходил лечение в реанимации. Из-за прогрессирования болезни его перевели на аппарат ЭКМО, который полностью взял на себя функцию его легких.

В августе 2023 года врачи Института получили подходящий донорский орган и решились на повторную трансплантацию. Операция потребовала длительной подготовки, было проведено несколько консилиумов под руководством президента НИИ Склифосовского, главного внештатного трансплантолога ДЗМ Могели Хубутии. В итоге было принято решение о готовности пациента к повторной пересадке. Главной сложностью было то, что после первой операции между сердцем и легкими формируются спайки и рубцы, сквозь которые технически очень сложно пробираться. Попытки рассечь их часто приводят к кровотечению во время и после операции, из-за чего исход может быть неблагоприятным.

Однако специалистам Института Склифосовского удалось справиться со всеми техническими сложностями. Операцию проводила бригада хирургов под руководством Евгения Тарабрина, главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии НИИ Склифосовского и главного торакального хирурга ДЗМ. Вмешательство продлилось девять часов и закончилось успешно. Уже через несколько дней мужчину окончательно отключили от аппарата ЭКМО, а через две недели он смог дышать новыми легкими самостоятельно, без помощи ИВЛ. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация, но, как отмечают врачи, его жизнь спасена и продлена на годы.

Пересадки легких проводят в Склифе с 2011 года. За это время удалось провести более 80 операций. В 2023 году в России специалистам НИИ Склифосовского удалось выполнить несколько успешных трансплантаций, в том числе повторную пересадку.

