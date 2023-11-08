ГУР Украины подтвердило причастность к убийству депутата Народного совета ЛНР

ГУР Украины подтвердило причастность к убийству депутата ЛНР Филипоненко

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины подтвердило причастность к убийству депутата Народного совета (НС) и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко. Об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

8 ноября стало известно, что в Луганске взорвали автомобиль, в котором находился Филипоненко. Теракт был совершен у дома полковника.

По версии ГУР, Филипоненко якобы был причастен к организации пыточных на территории ЛНР.

«Специальная операция по ликвидации палача Филипоненко была реализована совместно с представителями движения сопротивления», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, ведомство организовало убийство российской журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.